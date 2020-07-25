Во Вьетнаме выявлен первый за три месяца случай заражения коронавирусом

ХАНОЙ, 25 июля. /ТАСС/. Медики во Вьетнаме выявили первый за три с лишним месяца случай заражения коронавирусом внутри страны. Об этом сообщил в субботу исполняющий обязанности министра здравоохранения Нгуен Тхань Лонг на заседании Национального координационного комитета по профилактике и контролю за распространением вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.

"Это первый случай заражения коронавирусной инфекцией внутри страны с 16 апреля", - сказал и. о. руководителя Минздрава. Он сообщил, что заболевший - 57-летний житель центрального вьетнамского города Дананга. Обстоятельства его заражения устанавливаются.

На заседании было также отмечено, что еще у двух граждан, вернувшихся во Вьетнам из России 17 июля вывозным рейсом "Вьетнамских авиалиний", подтверждено заражение коронавирусом. Ранее у 16 других пассажиров этого рейса уже было диагностировано заражение коронавирусной инфекцией.

С учетом последних данных по заразившимся и выздоровевшим во Вьетнаме за все время с момента обнаружения 23 января первого случая заражения коронавирусом были установлены 416 инфицированных. За минувший период 365 человек полностью вылечились. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей находится 51 заболевший. На обсервации продолжают оставаться чуть более 11,8 тыс. человек.