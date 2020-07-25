В исправительной колонии Киргизии умер правозащитник Азимжан Аскаров

БИШКЕК, 25 июля. /ТАСС/. Киргизский правозащитник Азимжан Аскаров умер в одной из исправительных колоний республики. Об этом ТАСС сообщили в субботу в Государственной службе исполнения наказаний (ГСИН) Киргизии.

"Аскаров скончался в больнице исправительной колонии №47", - уточнил представитель ведомства. При этом в ГСИН отказались от каких-либо комментариев.

Аскаров с признаками внебольничной пневмонии накануне был переведен из исправительной колонии, где отбывал наказание, в больницу в тяжелом состоянии. Его адвокаты ранее неоднократно требовали направить правозащитника на лечение в больницу в связи с ухудшением состояния его здоровья.

Аскаров в 2011 году был признан виновным в причастности к убийству сотрудника милиции во время произошедших в июне 2010 года столкновений на юге республики между этническими узбеками и киргизами и приговорен к пожизненному заключению. В 2015 году Госдепартамент присудил ему звание "Защитник прав человека", награда была вручена его представителю.

Всего с начала пандемии коронавируса в Киргизии от инфекции и внебольничной пневмонии, которую местные специалисты считают осложнением после заражения, умерли 1 249 человек. В общей сложности выявлено более 32 тыс. пациентов с такими диагнозами.