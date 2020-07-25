На янтарном комбинате в Калининграде выбрали имя новому самородку весом более 1 кг

КАЛИНИНГРАД, 25 июля. /ТАСС/. Самородок весом более 1,2 к добыли в карьере Калининградского янтарного комбината (входит в структуру госкорпорации "Ростех"). Уникальному минералу, обнаруженному рабочими накануне Дня Военно-морского флота России, дали имя "Флотский", сообщили в субботу в пресс-службе предприятия.

"В Приморском карьере янтарного комбината добыт янтарный самородок весом почти 1 265 граммов. Находку обнаружили под конец рабочей смены вечером в четверг, 23 июля. В честь Дня Военно-морского флота, который в России отметят в воскресенье, 26 июля, самородок получил название "Флотский". Таким способом работники предприятия решили поздравить военнослужащих всех флотов страны с предстоящим праздником", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что янтарный комбинат на протяжении многих лет поддерживает дружеские отношения с Балтийским флотом и шефствует над экипажем флагмана - эскадренного миноносца "Настойчивый". В мае этого года, в преддверии Дня Балтийского флота, представители предприятия изготовили янтарные гербы Российской Федерации, Вооруженных сил и Военно-морского флота России. Геральдические знаки передали в музей 11-й общевойсковой армии, расположенный в Доме офицеров Балтийского флота.

Самородками называются янтарные образования, вес которых превышает 1 килограмм. В 2019 году в Приморском карьере обнаружено 18 янтарных самородков, в 2018 - 17, в 2017 - 18. До этого в год добывалось не больше 5-6 таких камней.

АО "Калининградский янтарный комбинат" образовано 21 июля 1947 года на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат - единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90% мировых янтарных запасов. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех". В 2019 году предприятием реализовано более 467,9 тонны янтаря на сумму свыше 3 млрд рублей без учета НДС. Весь объем был продан на организованных торгах - на электронной торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург" и аукционах для переработчиков.