Посещение парков и лесов в Петербурге станет возможным с 27 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга 27 июля отменит действие особого противопожарного режима в городе, введенного 30 марта в целях предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщила журналистам в субботу пресс-служба администрации губернатора города.

"Особый противопожарный режим в Петербурге отменяется с 27 июля", - сказано в сообщении.

До 16 августа в Санкт-Петербурге сохраняется временное ограничение на проведение досуговых, спортивных, культурных, зрелищных и иных массовых мероприятий.