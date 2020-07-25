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Посещение парков и лесов в Петербурге станет возможным с 27 июля

В городе отменят действие особого противопожарного режима

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга 27 июля отменит действие особого противопожарного режима в городе, введенного 30 марта в целях предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщила журналистам в субботу пресс-служба администрации губернатора города.

"Особый противопожарный режим в Петербурге отменяется с 27 июля", - сказано в сообщении.

До 16 августа в Санкт-Петербурге сохраняется временное ограничение на проведение досуговых, спортивных, культурных, зрелищных и иных массовых мероприятий.

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