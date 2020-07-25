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В Нигерии освободили захваченных пиратами пятерых граждан Южной Кореи

Заложников захватили 24 июня на борту рыболовецкого судна, шедшего под флагом Ганы, в 111 километрах к югу от бенинского порта Котону

ПРЕТОРИЯ, 25 июля. /ТАСС/. Пять граждан Южной Кореи, захваченные пиратами ровно месяц назад в Гвинейском заливе, освобождены. Об этом сообщила в субботу южноафриканская радиостанция SABC со ссылкой на южнокорейские власти.

Похищенные пиратами в территориальных водах Бенина пятеро южнокорейцев освобождены 24 июля в южной части Нигерии, говорится в заявлении МИД Южной Кореи.

Вооруженные пираты проникли 24 июня на борт шедшего под флагом Ганы рыболовецкого судна в 111 километрах к югу от бенинского порта Котону. Нападавшие захватили в заложники и увезли с собой шестерых членов экипажа, который состоял из 30 человек. Похищены были один гражданин Ганы и пятеро граждан Южной Кореи.

Гвинейский залив, протянувшийся от Сенегала на севере Африки до Анголы на юге, превратился в самый опасный регион на планете в плане угрозы со стороны морских разбойников. В первом квартале текущего года там было зафиксировано 45% случаев мирового пиратства. Особенностью действий преступников в этом заливе является тот факт, что они захватывают в качестве заложников членов экипажей для получения в дальнейшем за них выкупа. По данным Международного морского бюро, в 2019 году 90% похищений моряков с судов приходилось именно на Гвинейский залив.

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НигерияРеспублика Корея
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