Украина изменила критерии определения стран со значительным распространением коронавируса

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Правительство Украины приняло постановление, изменяющее критерии, согласно которым другая страна мира будет или не будет считаться государством со значительным распространением коронавируса и относиться к "красной зоне" или к "зеленой", то есть благополучной в плане ситуации с COVID-19. Такое решение повлияет на правила въезда в страну.

"Государством с широким распространением COVID-19 (обозначается как "красная зона" - прим. ТАСС) является государство, в котором имеется один из следующих признаков: количество новых случаев регистрации болезни COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев на Украине; прирост новых случаев регистрации болезни COVID-19 в государстве за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями составляет более 30%", - говорится в постановлении. Ранее Украина относило государство к "красной зоне", если в нем количество активных случаев коронавируса превышало отметку в 40 больных на 100 тыс. населения.

Граждане, прибывшие на Украину из страны с широким распространением коронавируса, согласно постановлению украинского кабмина, обязаны при въезде установить и активировать мобильное приложение "Действие", с помощью которого будет контролироваться их режим самоизоляции. В самоизоляции необходимо находиться 14 дней. От самоизоляции гражданин может быть освобожден в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, проведенного после пересечения государственной границы Украины или не раньше, чем за 48 часов до въезда в страну.

В случае невозможности или отказа установить необходимое мобильное приложение лицо подлежит обязательной обсервации. Транспортировка к месту обсервации осуществляется за личный счет, а пребывание там должно быть предусмотрено страховым полисом, обязательным для иностранцев.

Перечень государств с широким распространением коронавируса формируется Министерством здравоохранения Украины и пересматривается каждые семь дней. На официальном сайте Минздрава обнародована такая информация по состоянию на 16 июля. Россия там обозначена "красной зоной", при этом указано, что показатель новых случаев регистрации болезни COVID-19 на 100 тыс. населения в РФ составляет 144,82. На Украине этот показатель, согласно приведенным данным, - 62,30.

По состоянию на субботу на Украине зафиксировано 1 106 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что превысило показатель предыдущего дня на 13,7%. Нынешний показатель всего на три пункта меньше рекордного, который был зарегистрирован в стране 26 июня. Выздоровели за прошлый день 611 человек, 19 - скончались. С начала пандемии в стране выявлено 63 929 случая заражения коронавирусом, 1 590 пациентов умерли, 35 497 - выздоровели. В настоящее время на Украине насчитывается 26 842 пациентов с коронавирусом.