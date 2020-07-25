"Тотальный диктант" в 2020 году может пройти в онлайн-формате

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Акция "Тотальный диктант" может состояться в онлайн-формате, однако организаторы не теряют надежды, что его можно будет провести очно при соблюдении всех мер предосторожности. Об этом заявил в субботу председатель филологического совета "Тотального диктанта" Владимир Пахомов в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"В худшем случае диктант пройдет только в онлайн-формате, но мы очень надеемся, пусть с разными ограничениями, с возможностью [нахождения] меньшего [количества] человек на площадке, с дистанцией между ними, что удастся его провести и офлайн, потому что для многих очень важно прийти в аудиторию, взять ручку, бланк и написать текст", - сказал он.

Пахомов также отметил, что в сентябре - октябре состоится повтор онлайн-курсов по подготовке к диктанту. По его словам, пока неизвестно, будет ли возможность также провести курсы в очном формате.

Ранее "Тотальный диктант" перенесен с 4 апреля на 17 октября из-за пандемии коронавируса.

Ежегодная культурная акция "Тотальный диктант" в форме добровольного мероприятия для всех желающих впервые прошла в 2004 году в Новосибирске. Цель акции - показать, что быть грамотным важно для каждого человека, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.