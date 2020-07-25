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Пандемия коронавируса нового типа

В Татарстане разрешили проводить кинопоказы на открытом воздухе с 27 июля

При этом для лиц старше 65 лет режим обязательной самоизоляции продлили до 9 августа

ТАСС, 25 июля. Власти Татарстана с 27 июля разрешили проводить в регионе кинопоказы на открытом воздухе. Ранее запрет был введен в связи с пандемией коронавируса, сообщает в субботу республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.

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"Проведение кинопоказов разрешено на открытых площадках в парках, скверах и на набережных, документ вступит в действие с ближайшего понедельника, 27 июля" - говорится в сообщении.

В то же время для лиц старше 65 лет режим обязательной самоизоляции продлен до 9 августа.

По данным на 25 июля, в регионе подтверждено 5 404 случая заражения коронавирусом.

Теги
РоссияТатарстанПандемия коронавируса нового типа
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