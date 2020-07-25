Эксперт: Эрдоган уверен в своих силах и готов к рискам из-за смены статуса Святой Софии

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Преобразование стамбульского собора Святой Софии (Айя-Софии) из музея в мечеть, в которой в пятницу впервые с 1934 года состоялся намаз, свидетельствует о том, что президент Турции Тайип Эрдоган сознательно идет на политические риски в стремлении реализовать свое видение стратегии развития страны на основе возвращения к наследию Османской империи и постепенного отказа от ее светского характера. Такое мнение выразил в субботу в беседе с ТАСС гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Мне кажется, что с точки зрения Эрдогана это проявление силы, потому что он проигнорировал общественное мнение и у себя в стране, и за рубежом. Эрдоган понимает, что все это может вызвать конфликты не только с Грецией, но и с другими странами. Тем не менее, он на это идет. Это значит, что он уверен в своих силах, считает, что может в каком-то смысле взять на себя политические риски. С точки зрения его стратегии, это, несомненно, проявление силы", - сказал эксперт.

Однако, по мнению аналитика, остается спорным, насколько верна стратегия турецкого лидера, "насколько он способен развернуть Турцию в этом направлении, и насколько готов встретиться с неизбежным сопротивлением со стороны других суннитских государств".

"Он воспринимает это как демонстрацию силы, тут сомнений никаких нет, но насколько его расчет оправдается, наверное, до конца сказать нельзя. Мое личное мнение, что это большой риск - вот такая исламизация Турции. И в общем он может в итоге проиграть", - отметил Кортунов.

Возвращение к османскому наследию

По словам гендиректора совета, совершение первого пятничного намаза является символическим актом со стороны Эрдогана, свидетельствующим о принципиальном изменении стратегии развития Турции со времен основателя Турецкой Республики Кемаля Ататюрка.

"Поскольку когда создавалось современное турецкое государство, то Ататюрк очень настойчиво подчеркивал светский характер этого государства и в каком-то смысле противопоставлял светскую Турцию религиозной Оттоманской империи. Отходя от ее наследия, Ататюрк одновременно отходил от опоры на ислам как на цементирующую силу государства, он искал легитимность в светском турецком национализме, - пояснил он. - С 20-х годов прошлого столетия уже в течение 100 лет проводилась последовательная, а иногда достаточно жесткая политика по преодолению религиозного наследия Османской империи. Именно тогда и произошло преобразование Святой Софии из мечети в музей, это был важный символический шаг".

Кортунов отметил, что сейчас - сто лет спустя - происходит разворот в сторону опоры как раз на религиозные основы турецкого государства. "Это не просто взяли и музей превратили в мечеть, это фактически означает, что Эрдоган, в отличие от Ататюрка, не дистанцируется от оттоманского наследия, а его принимает, воспринимая как важную основу нынешней турецкой идентичности, - обратил внимание собеседник агентства. - Мы видим возвращение к исламизации в очень многих сферах турецкой жизни, начиная от образования и заканчивая поведением в общественных местах. В каком-то смысле - заявка на то, что современная Турция является продолжателем Османской империи".

По его словам, пока нельзя сказать, получится у Эрдогана реализовать такую радикальную смену курса или нет.

Внутренний раскол и раздражение соседей

Эксперт считает, что курс на исламизацию может повлечь очень глубокий раскол внутри Турции. "Конечно, там есть сторонники исламского возрождения, но есть и уже сложившееся светское общество, которое, по всей видимости, будет не очень довольно происходящими в Турции тенденциями", - пояснил аналитик.

Кроме того, по его словам, у многих соседних стран, которые раньше были частью Османской империи, такие претензии Анкары на некую преемственность с имперской эпохой тоже будут вызывать недовольство, раздражение и подозрения в отношении намерений Анкары.

По мнению Кортунова, если Турция будет себя позиционировать в качестве возможного лидера исламского мира, по крайней мере, его суннитской части, то ее впереди ожидает множество конфликтных ситуаций с другими странами, в частности государствами Персидского залива, которые тоже себя видят в этой роли. В пример эксперт привел ситуацию в Ливии - по его словам, там идет явное противостояние: Турция с одной стороны, с другой - ОАЭ и Саудовская Аравия. Кроме того, продолжил Кортунов, если посмотреть на события, которые происходят в регионе Африканского Рога, то здесь тоже наблюдается явная конкуренция Саудовской Аравии и ОАЭ с одной стороны и Турции с другой.

"Поэтому такая заявка на лидерство в исламском мире, которая уже сейчас по сути и не скрывается Эрдоганом, практически неизбежно ведет усилению расхождений внутри суннитского мира", - отметил собеседник агентства.

Решение по Святой Софии

10 июля Государственный совет Турции отменил постановление правительства 1934 года о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Затем президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские моления. Ряд поместных православных церквей, включая русскую, выразили сожаление в связи с принятым решением. Папа Римский Франциск заявил, что "очень опечален" этим шагом турецких властей.

Первый с 1934 года пятничный намаз прошел в соборе 24 июля, на нем присутствовал президент Турции. Эрдоган также распорядился, чтобы Айя-София была круглосуточно открыта для молитв.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал в пятницу молитву в соборе Святой Софии, превращенном в мечеть, проявлением слабости Турции.