Более 120 российских туристов прилетели вывозным рейсом из Киргизии в Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 25 июля. /ТАСС/. Более 120 российских туристов вернулись вывозным авиарейсом из Киргизии в Новосибирск. Самолет авиакомпании S7 приземлился в субботу в международном аэропорту Толмачево, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Самолет вылетел из Оша в 18:33 местного времени (15:33 мск). На борту находились 125 пассажиров. На рейс могли зарегистрироваться жители Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Иркутской областей, Алтайского и Красноярского краев, а также республик Алтай, Тыва и Хакасия.

Из-за пандемии Россия с 27 марта закрыла международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. Всего вывозными рейсами в Россию с начала апреля вернулись более 60 тыс. граждан РФ.

Правительство России в пятницу приняло решение возобновить международные авиасообщение. Пока полеты частично разрешат в Великобританию, Танзанию и Турцию. На первом этапе международные полеты будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.