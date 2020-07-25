Джакузи-кинотеатр откроется в Берингене на один уик-энд в октябре

ТАСС, 25 июля. Джакузи-кинотеатр будет работать в бельгийском городе Беринген (провинция Лимбург) с 9 по 11 октября нынешнего года. Об этом в пятницу сообщила газета Le Soir, По ее информации, всего на территории открытого кинотеатра будет установлено 25 гидромассажных ванн, рассчитанных не более чем на шесть посетителей. На входе каждый из зрителей получит ведро попкорна и бокал шампанского. Завершаться кинопоказы будут получасовым диджей-сетом.

Регистрация на посещение кинотеатра начнется в августе, причем в каждый из трех дней его работы будет организовано несколько сеансов. Не уточняется, какие именно картины будут доступны для просмотра.

Как отмечает издание, в мире формат джакузи-кинотеатра не является новым: подобные мероприятия давно популярны в других странах, например, США, Великобритании и Австралии. Однако, в отличие от похожих вечеринок за рубежом, часто отличающихся эпатажностью, бельгийские кинопоказы подойдут для всей семьи.