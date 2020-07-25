Киевский Свято-Феодосийский монастырь закрыт на карантин из-за коронавируса

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Свято-Феодосийский мужской монастырь, расположенный в Киеве, закрыт на карантин из-за того, что у его обитателей был обнаружен коронавирус нового типа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на странице монастыря в Facebook .

"Объявление о закрытии для самоизоляции. В связи с установлением среди тех, кто проживает в монастыре, лиц с подтверждением заболевания коронавирусом, согласно карантинным предписаниям, Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения", - сказано в сообщении.

В заявлении монастыря не уточняется число больных и не сказано, в каком состоянии они находятся. Монахи попросили молится за здоровья заболевших.

В апреле на карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции среди насельников были закрыты три расположенных в Киеве мужских монастыря - Киево-Печерская лавра, Свято-Троицкий Ионинский и Свято-Покровский (Голосеевская пустынь). В конце мая все три обители были вновь открыты в связи с окончанием вспышки болезни. В начале июня был закрыт на карантин Свято-Вознесенский Флоровский женский монастырь в связи собнаружением коронавируса среди его обитательниц.

Первый случай коронавируса на Украине был выявлен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. С 22 мая по 31 июля установлен адаптивный карантин, когда местные власти могут самостоятельно принимать решения о снятии или продлении тех или иных ограничительных мер. Согласно данным, обнародованным в субботу Минздравом Украины, минувшие сутки на Украине зафиксированы 1 106 новых случаев, а в Киеве - 129 новых случаев заражения коронавирусом.