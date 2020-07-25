Во Владикавказе на ремонт двух объектов здравоохранения направили более 1 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 июля. /ТАСС/. Более 1 млрд рублей направлено на реконструкцию соматического корпуса Республиканской детской клинической больницы и строительства детской поликлиники на 150 посещений в смену во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Более 1 млрд рублей - такова суммарная стоимость реконструкции соматического корпуса Республиканской детской клинической больницы и строительства детской поликлиники на 150 посещений в смену. Подрядная организация, которую возглавляет Майрам Дзебисов, добросовестно выполняет план-график строительно-монтажных работ", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, работы в соматическом корпусе завершатся в августе, в конце года - в поликлинике.

На объектах прокладываются все необходимые внутренние коммуникации, обустроены системы приточной и вытяжной вентиляции, устанавливаются устройства пожарной сигнализации. Повышенное внимание уделяется помещениям, предназначенное для размещения современного диагностического и лечебно-профилактического оборудования.

В детской поликлинике появятся кабинеты рентгена, УЗИ, лора, офтальмолога, а также фиброгастроскопия, центральная клинико-диагностическая лаборатория. Появится возможность обследовать детей с аутизмом. Оборудование уже частично закуплено.

В соматическом корпусе планируется создать новое отделение для паллиативных больных.