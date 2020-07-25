Власти Великобритании заново ввели двухнедельный карантин для прибывающих из Испании

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Власти Великобритании заново ввели обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих из Испании. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении министерства транспорта Соединенного Королевства.

"Гражданам, возвращающимся из Испании, в том числе с [испанских] островов, начиная с полуночи сегодняшнего дня, 25 июля 2020 года, нужно будет самоизолироваться на две недели, а страна (Испания - прим. ТАСС) исключена из списка государств, с которыми организованы воздушные коридоры", - отмечается в коммюнике. Причиной такого шага называется "значительное изменение на протяжении последней недели" числа инфицированных в Испании, которая является одним из самых популярных направлений летнего отдыха британцев и вследствие этого намерение Лондона "ограничить любое возможное распространение [вируса] в Великобритании".

В этой связи британский МИД теперь не рекомендует совершать в Испанию поездок за исключением тех случаев, когда речь идет о крайней необходимости. На практике такая рекомендация не запрещает поездки в Испанию, однако усложняет, например, задачу оформления страховки для поездки за рубеж.

Уровень заражения в пиренейском королевстве заметно снизился по сравнению с апрельскими показателями. Тем не менее после смягчения ограничений в стране все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. В этой связи региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры. По данным Минздрава Испании, в стране зафиксированы 224 локальные вспышки.

Соединенное Королевство является одной из немногих стран Европы, не закрывавших свои границы во время пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. При этом с 8 июня лица, прибывающие в Великобританию из-за рубежа, обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. С 10 июля это требование перестало распространяться на лиц, прибывающих на территорию королевства более чем из 50 стран, в числе которых оказались почти все страны ЕС, в том числе Испания. В отношении таких стран, как Россия, США, Китай, Иран, Португалия исключения еще не делались - по прибытии из этих стран под угрозой штрафа предписано провести две недели на карантине.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 15,7 млн человек, свыше 639 тыс. умерли. По последним данным Минздрава Великобритании, в стране коронавирусная инфекция выявлена у почти 299 тыс. человек, более 45,7 тыс. скончались.