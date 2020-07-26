Путин обошел на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде

КРОНШТАДТ, 26 июля. /ТАСС/. Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ, президент России Владимир Путин принимает участие в мероприятиях по случаю дня Военно-морского флота РФ. Как передает телеканал "Россия-24" , глава государства на борту катера обходит парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде.

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В параде в Кронштадте примут участие 15 кораблей и подводных лодок, среди них большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные корабли "Минск", "Петр Моргунов", "Королев", корвет "Стойкий", атомный подводный ракетоносный крейсер "Орел", океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский", патрульный корабль "Василий Быков".

Позже президент РФ примет Главный военно-морской парад в акватории Невы.

В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте будут участвовать 46 кораблей, катеров и подводных лодок, самолеты и вертолеты морской авиации и более 4 тыс. военнослужащих. Всего в военно-морских парадах 26 июля примут участие более 250 кораблей и судов различных классов, около 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники, около 15 тыс. военнослужащих.