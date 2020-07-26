Путин обошел на катере парадную линию кораблей на рейде Невы, поздравив экипажи с Днем ВМФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Президент России, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на катере совершил обход боевых кораблей, выстроившихся на рейде Невы для участия в Главном военно-морском параде. Глава государства поприветствовал личный состав экипажей, поздравляя их с Днем ВМФ.

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Перед этим президент России на борту катера обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, откуда он затем на вертолете прибыл в Санкт-Петербург.

За самим парадом Верховный главнокомандующий будет наблюдать с трибун на Сенатской площади Санкт-Петербурга, где состоится также его выступление по случаю Дня ВМФ. На трибунах также присутствуют ветераны ВМФ, юнармейцы и нахимовцы.

Среди кораблей, которые пройдут парадным строем по Неве, - корвет "Бойкий", фрегат "Адмирал Касатонов", ракетный катер "Димитровград", противодиверсионные катера, малые ракетные катера, десантные катера, тральщики и другие, а также воссозданный первый российский парусный линейный корабль "Полтава" и десантный катер Д-172 с ботиком Петра Первого. Всего в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте будут участвовать 46 кораблей, катеров и подводных лодок, самолеты и вертолеты морской авиации и более 4 тыс. военнослужащих.

Путин традиционно посещает военно-морские парады в Санкт-Петербурге по случаю Дня ВМФ, который отмечается в последнее воскресенье июля.