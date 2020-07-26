Дегтярев предложил создать народный совет для консультации с жителями Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 26 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил создать народный совет для консультации с жителями по основным вопросам и проблемам региона. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Можно при губернаторе создать народный совет, в него включить активных представителей от разных социальных групп и населенных пунктов. Будем общаться в таком формате регулярно, с теми, с кем я могу увидеться, увижусь. После возвращения в Хабаровск обдумаю эту идею, посмотрю, как конкретно это сделать", - цитирует пресс-служба слова врио губернатора.

Свое предложение Дегтярев озвучил во время поездки по Ванинскому району на трассе между поселками, где он остановил свой автомобиль и вышел пообщаться с местными активистами. Последние, в свою очередь, пожаловались ему на проблемы в сфере медицины, высокие цены на топливо, на угольную пыль и тарифы ЖКХ.

О поддержке лесоперерабатывающих предприятий

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал, что региональные власти поддержат предприятия, занятые в сфере лесопереработки. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба главы региона.

"Вне сомнений, краевые власти окажут поддержку инвесторам, которые взвешенно подходят к бизнесу и готовы нести ответственность, как за людей, так и за развитие производства. Лесопереработку в регионе будем поддерживать, и в наших интересах, чтобы крупнейшее лесоперерабатывающее предприятие полноценно функционировало", - сказал Дегтярев, слова которого приводят в пресс-службе.

Во время первой рабочей поездки в Ванинский и Советско-Гаванский районы Хабаровского края врио главы региона посетил крупнейшее деревообрабатывающее предприятие края, которым ранее владела компания "Аркаим". Несколько лет назад предприятие было вынуждено частично приостановить производство.

Компания "Нью форест про" выкупила права требования на имущество обанкротившегося предприятия и частично восстановила на правах арендатора цикл производства. На производстве трудятся 640 человек, и, как сообщил генеральный директор предприятия Евгений Матюшков, в планах компании - покупка других производственных объектов. Таким образом, штат может расшириться до 980 человек.

Об инвесторах и развитии энергетики региона

Ранее врио губернатора заявил, что намерен лично поддерживать крупные инвестиционные проекты в регионе. Кроме того, Дегтярев сообщал, что энергетическая комиссия Хабаровского края проанализирует тарифы на электроэнергию и тепло для населения и рассмотрит возможность снизить их с учетом ввода новой ТЭЦ в городе Советская Гавань.

В пятницу министр энергетики РФ Александр Новак по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина обсудил с Дегтяревым состояние и перспективы развития энергетики региона. В частности, была достигнута договоренность об актуализации программы развития газоснабжения и газификации региона до 2025 года, а также приняты решения по госпрограмме модернизации тепловых мощностей на Дальнем Востоке.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.