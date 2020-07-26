СМИ: карантин для прибывающих из Испании затронул 1,5 млн британских туристов

ЛОНДОН, 26 июля. /КТАСС/. Власти Соединенного Королевства столь внезапно ввели обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих из Испании, что это стало полной неожиданностью для 1,5 млн британских туристов, которые или находятся на испанских курортах, или намеревались в ближайшее время отправиться туда. Об этом пишет в воскресенье газета The Sunday Times , которая приводит вышеуказанную цифру.

По данным издания, среди тех, кто сейчас отдыхает в Испании, находится глава министр транспорта Великобритании Грант Шэппс. Именно его ведомство накануне вечером объявило о том, что, начиная с полуночи 25 июля, всем людям, въезжающим в Великобританию из пиренейского королевства, придется провести на самоизоляции две недели.

Причиной такого шага называется "значительное изменение на протяжении последней недели" числа инфицированных в Испании, которая является одним из самых популярных направлений летнего отдыха британцев и вследствие этого намерение Лондона "ограничить любое возможное распространение [вируса] в Великобритании".

По данным The Sunday Times, в пятницу власти Испании объявили о свыше 2,2 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом. Для сравнения: в июне ежедневно фиксируемое число случаев заражения составляло в среднем 132.

Этот шаг стал крайне неприятной новостью для огромного числа британцев, которые планировали в ближайшие дни отправиться в Испанию или вернуться домой, а представители туриндустрии назвали его катастрофическим. Крупнейший британский туроператор TUI начиная с воскресенья и на две недели отменил все полеты на полуостров. Однако перелеты на Канарские и Балеарские острова будут продолжать совершаться.

"Мы не будем извиняться"

Выступая в воскресенье в эфире телеканала Sky News, ​​​​​министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб выступил в защиту исключения Испании из списка стран, по возвращении из которых двухнедельная самоизоляция не требуется. "Мы приняли решение так быстро, как смогли. И мы не будем извиняться за то, что так поступили. Мы должны иметь возможность предпринимать быстрые, решительные действия. Иначе есть риск повторного инфицирования в Великобритании, возможно, второй волны [вспышки] и тогда - нового карантина", - сказал он.

При этом Рааб не смог дать гарантий, что другие страны не попадут под ограничения, признав, что "есть элемент неопределенности этим летом".

Уровень заражения в Испании заметно снизился по сравнению с апрельскими показателями. Тем не менее, после смягчения ограничений в стране все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. В этой связи региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры. По данным Минздрава Испании, в стране зафиксированы 224 локальные вспышки. В МИД королевства корреспондента ТАСС заверили, что ситуация с распространением нового коронавируса в стране находится под контролем, вспышки локализованы, а сама страна является безопасной для посещения.

Исключения из правила

Соединенное Королевство является одной из немногих стран Европы, не закрывавших свои границы во время пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. При этом с 8 июня лица, прибывающие в Великобританию из-за рубежа, обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. С 10 июля это требование перестало распространяться на лиц, прибывающих на территорию королевства более чем из 50 стран, в числе которых оказались почти все страны ЕС, в том числе Испания. В отношении таких государств, как Россия, Бразилия, Иран, Китай, Португалия, США исключения еще не делались - по прибытии из этих стран под угрозой штрафа предписано провести две недели на карантине.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 16 млн человек, свыше 644 тыс. умерли. По последним данным Минздрава Великобритании, в стране коронавирусная инфекция выявлена у почти 299 тыс. человек, более 45,7 тыс. умерли.