В Перми около 30 человек выстроились в цепь, чтобы спасти женщину из реки Камы

ТАСС, 26 июля. Около 30 жителей Перми выстроились в цепь, взявшись за руки, на набережной Камы, чтобы достать из воды женщину, тонувшую на середине реки, и молодого человека, который бросился ей на помощь и доставил к берегу, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Вечером 25 июля в Перми женщина, не рассчитав свои силы, заплыла далеко от берега Камы и, поняв, что тонет, стала звать на помощь. "На помощь ей бросился молодой мужчина и доставил ее к берегу. Из-за скользких бетонных плит мужчина никак не мог выбраться вместе с женщиной на берег. Тогда неравнодушные пермяки, гулявшие и проходившие мимо, быстро сориентировались: выстроились цепочкой и, держа друг друга за руки, вытянули мужчину с женщиной из воды", - сообщается на сайте ведомства.

В пресс-службе регионального глава МЧС России корреспонденту ТАСС пояснили, что местные жители вызвали спасателей после того, как женщину удалось достать из воды.

"Когда люди спасли женщину, они позвонили спасателям и в скорую помощь. Сейчас мы разыскиваем героя, который спас женщину, поплыл за ней на середину реки. Пока его имя неизвестно. Мужчина спас [женщину] и молча ушел. Ее жизни ничего не угрожает", - рассказала собеседница агентства.

В МЧС поблагодарили всех участников спасения. "В спасении приняли участие около 30 человек", - отметила собеседница агентства.