Власти США рассчитывают в сентябре проводить 65 млн тестов на коронавирус в месяц

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Власти США рассчитывают, что в сентябре в стране будет возможность проводить около 65 млн тестов на заражение новым коронавирусом в месяц. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN помощник министра здравоохранения и социальных служб Бретт Джируар.

Как он подчеркнул, администрация США принимает меры, чтобы проводить все больше тестов. "В августе у нас будет доступно около 50 млн тестов, а в сентябре - 65 млн", - отметил Джируар.

По словам помощника министра, в США было проведено уже "около 54 млн тестов". Сейчас каждый день их делают около 770 тыс. Как констатировал Джируар, данный показатель с начала пандемии вырос во много раз. Представитель ведомства отметил, что администрация США также пытается сократить период времени, которое необходимо, чтобы узнать результаты теста.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 4,22 млн случаев заражения коронавирусом, умер 146 831 человек.