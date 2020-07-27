На Камчатке возобновили оказание плановой медпомощи после введенных ранее ограничений

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июля. /ТАСС/. Часть ограничений, введенных ранее из-за угрозы распространения коронавируса, в понедельник снимается на Камчатке. Так, власти региона разрешили работу фитнес-клубов с соблюдением требований Роспотребнадзора и оказание плановой медпомощи, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Первой к оказанию плановой медицинской помощи вернется Камчатская гериатрическая больница. Госпитализация пациентов здесь будет проводиться только при наличии у них отрицательного теста на COVID-19. Также открыться смогут залы площадью для занятий спортом, в которых есть четыре квадратных метра на одного посетителя", - сказал собеседник агентства.

Среднесуточные темпы прироста инфицированных на Камчатке пока остаются на уровне около 1,2 %, что превышает средние российские показатели. Регион лидирует в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) по числу заразившихся на 100 тыс. населения, количество зараженных превысило 3,2 тыс. человек. Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев поручил Минздраву РФ направить в Камчатский край достаточное количество медицинских работников, чтобы покрыть потребность региона в кадрах для борьбы с коронавирусом. В настоящее время на полуострове работают медики из Москвы, Хабаровска и Владивостока.