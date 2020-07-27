В Приамурье по программе "Земский учитель" переедут почти 50 педагогов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июля. /ТАСС/. Образовательные организации Приамурья начали заключать трудовые договоры с педагогами, которые приехали работать в регион по программе "Земский учитель". Всего в 2020 году в области ожидают приезд 47 специалистов, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Лучшие педагоги со всей страны съезжаются в Амурскую область. В регионе реализуется федеральная программа "Земский учитель", по которой 47 участников закроют остродефицитные вакансии в амурских школах и получат по два миллиона рублей. На сегодняшний день между образовательными организациями Приамурья и "земскими учителями" заключено пять трудовых договоров", - сказали в пресс-службе.

Одна из самых дефицитных ставок в Амурской области - учитель иностранных языков. Благодаря программе, в этом году будет закрыто 20 таких вакансий. Наиболее популярной оказалась ставка учителя начальных классов.

По данным министерства образования Амурской области, конкурс проходят как амурские учителя, так и специалисты из других регионов. "По программе "Земский учитель" в Приамурье на 47 вакансий претендовало около 300 педагогов. Работать в школах области пожелали учителя из 56 субъектов РФ", - добавили в областном Минобразования.

В программе "Земский учитель" могут участвовать учителя, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, максимально допустимый возраст - 55 лет. Переезд возможен в населенный пункт, число проживающих в котором не превышает 50 тыс. человек. Это может быть село, рабочий поселок, поселок городского типа, небольшой город. Каждый участвующий в программе обязуется отработать в выбранном месте не менее пяти лет, а в случае неисполнения этого пункта учителям придется вернуть выплаченные подъемные средства.

Реализация федеральной программы "Земский учитель" началась в 2020 году. Победители профессионального конкурса, которые решат переехать на работу в села и малые города России с населением до 50 тыс. человек, получат единовременную выплату в 1 млн рублей, в Дальневосточном федеральном округе - 2 млн рублей.