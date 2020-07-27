Два новых медучреждения построят в крупном рыбодобывающем районе Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июля. /ТАСС/. Современную больницу построят в селе Соболево на Камчатке, а в соседнем селе Крутогорово оборудуют помещение для врача общей практики. Об этом сообщается на сайте краевого правительства в понедельник.

Единственное медучреждение в селе Соболево было построено более 50 лет назад, и в настоящий момент здание находится в аварийном состоянии. В соседнем поселке Крутогорово проживают около 360 человек, и здание больницы в этом населенном пункте также обветшало.

"Необходимо построить новый больничный комплекс. Краевая власть и районная администрация совместно должны спланировать направление развития: нам нужна современная больница, где будет меньше постоянных коек и больше тех, которые можно развернуть. В Крутогорово также запланировано строительство медицинского учреждения для врача общей практики", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Камчатки Владимира Солодова.

Уточняется, что работы должны начаться в следующем году. По словам врио главы, в этом властям готовы оказывать помощь рыбопромышленные предприятия, которые работают в Соболевском муниципальном районе края.

Соболевский район - крупный рыбодобывающий муниципальный район Камчатки. Расстояние до краевой столицы - около 250 км.