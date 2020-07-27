Хабаровские власти просят кабмин помочь с достройкой дамб в Комсомольске-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 27 июля. /ТАСС/. Дамбы, строящиеся возле Комсомольска-на-Амуре, готовы почти на 80%, однако работы по некоторым из них приостановлены, в связи с чем региональные власти обратились в федеральный центр за помощью в завершении строительства одного из объектов, сообщил ТАСС и.о. министра природных ресурсов Хабаровского края Андрей Ковальчук.

Строительство дамб и других противопаводковых сооружений на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО) идет по поручению президента РФ Владимира Путина. Ранее полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил МЧС РФ и аппарату полпредства проверить, как исполняется это поручение.

"Обратились с вопросом по привлечению средств из резервного фонда правительства Российской Федерации для продолжения строительства [дамбы, защищающей центральный округ Комсомольска-на-Амуре] в текущем году", - сказал Ковальчук, не уточнив сумму.

Решение о строительстве гидрозащитных сооружений в городах и населенных пунктах в бассейне реки Амур принято в 2013 году после самого мощного за последние сто лет наводнения. Уровень воды возле Хабаровска тогда превышал 8 м, а у Комсомольска-на-Амуре - 9 м. Сильный паводок регион также пережил в 2019 году.

Комплекс защитных гидротехнических сооружений возле Комсомольска-на-Амуре возводится в три этапа. Первый объект обеспечит защиту поселков имени Менделеева и поселка Победа, микрорайонов Парковый и Парус, второй - защиту центрального округа, третий - правого берега реки Силинка. Второй и третий этапы начали строиться три года назад, их должны были сдать в 2019 году, однако контракты с подрядчиком были расторгнуты из-за нарушений и отставаний в выполнении работ. Степень технической готовности составляет 78,4%.

Ковальчук пояснил, что часть средств федерального бюджета, выделенные на эти дамбы, пришлось вернуть и их строительство приостановлено. Кроме того, с учетом уровней прошлогоднего паводка корректируется проектная документация на строительство третьего этапа защиты Комсомольска-на-Амуре, работы по нему продолжат в 2021 году. Строительство первого этапа защиты города стоимостью более 9,3 млрд рублей начали в прошлом году, сдать должны через четыре года. По словам главы министерства, в этом году работы по дамбе выполнят более чем на 1 млрд рублей.