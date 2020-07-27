Забайкалье начало подготовку к третьему этапу снятия ограничений от коронавируса

ЧИТА, 27 июля. /ТАСС/. Власти Забайкальского края начали подготовку третьего этапа снятия ограничений для населения и бизнеса на фоне снижения числа зараженных коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник на оперативном заседании правительства региона руководитель управления Роспотребнадзора по региону Светлана Лапа.

"Коэффициент распространения инфекции сейчас составляет 0,5. Это послужило основанием для направления обоснований в федеральную службу Роспотребнадзора по переходу на третий этап снятия ограничений в регионе. Возможно возобновление работы общепитов, гостиниц, образовательных учреждений, аттракционов на территории парков, скверов, кинотеатров", - сказала Лапа.

По ее словам, заболеваемость в регионе за неделю снизилась на 56,3%. Тем не менее она порекомендовала сохранить обязательный масочный режим и самоизоляцию для жителей с высоким риском тяжелого заболевания, в том числе для пенсионеров старше 65 лет.

Согласно данным за 27 июля, в Забайкалье зарегистрировано всего 4 050 случаев заражения коронавирусом, в том числе 12 - за последние сутки. Выписаны 3 516 человек, 47 пациентов умерли. Ранее работу возобновили базы отдыха, летние кафе, фитнес-центры, библиотеки, санаторно-курортные организации, пляжи.