Экологи предложили сделать заповедными места обитания ушастых тюленей на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники Кроноцкого заповедника на Камчатке предложили федеральным властям включить в состав морской особо охраняемой природной территории (ООПТ) акватории, где постоянно обитают краснокнижные ушастые тюлени - сивучи. Об этом в понедельник ТАСС сообщил руководитель заповедника Петр Шпиленок.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев ранее поручил Минприроды подготовить перечень мер по сохранению популяции сивуча - крупнейшего представителя семейства ушастых тюленей.

"Для охраны популяции морских млекопитающих не обязательно выделять весь потенциальный ареал вида - достаточно определить участки, которые являются незаменимыми - охотничьи, репродуктивные, места отдыха. Выделение локальной охранной акватории, прилегающей к полуострову Шипунскому, где постоянно обитают три вида морских млекопитающих, занесенных в Красную книгу России, в том числе и сивучи, будет иметь высокую значимость для сохранения уникальных морских экосистем. Создание ООПТ обеспечит охрану редких и исчезающих видов животных и снизит антропогенный пресс на экосистему", - сказал Шпиленок.

По его мнению, грамотное планирование сроков посещения акватории, которое бы учитывало репродуктивный период тюленей, позволит развивать экологический морской туризм с минимальной нагрузкой на природный комплекс. "Это предложение было озвучено Юрию Трутневу в ходе его рабочей командировки на Камчатку", - добавил эколог.

Руководитель заповедника уточнил, что предлагаемый резерват ограничен с юга бухтой Бечевинка, где запланировано строительство терминала по перевалке и хранению сжиженного природного газа. Однако эта часть не планируется к включению в состав ООПТ. "Создание морской природоохранной зоны в акватории полуострова Шипунский никаким образом не помешает реализации крупного инвестиционного проекта ПАО "Новатэк" в бухте Бечевинка", - пояснил он.

В Дальневосточном межрегиональном управлении Росприроднадзора назвали рациональным предложение заповедника, так как деятельность человека в местах обитания краснокнижных животных не запрещена законом, что, по оценке ведомства, не всегда благотворно влияет на тюленей. "Сезонные залежки сивучей, зачастую, появляются в результате работы в этих местах рыбоперерабатывающих предприятий. Морским львам просто удобнее приплывать туда, где можно лениво добыть себе пропитание, и, с точки зрения законодательства, запретить вести в этих местах хозяйственную деятельность мы не можем. Поэтому предложение включить эти территории в список особо охраняемых - достаточно взвешенное: оно позволит снизить воздействие на места обитания млекопитающих", - пояснили в управлении.

Смотреть издалека

Чтобы понаблюдать за жизнью ушастых тюленей не обязательно уезжать далеко от Петропавловска-Камчатского: в черте города больше 10 лет находится лежбище сивучей, посетить которое может любой желающий. Однако власти региона намерены осенью установить в местах отдыха животных дополнительные сетчатые ограждения, чтобы минимизировать контакт людей и зверей.

"Летом в районе пирса бухты Моховой и в районе мыса Чавыча должны были появиться дополнительные сетчатые ограждения. Однако из-за пандемии коронавируса принято решение отложить эти работы на более поздний срок. Ориентировочно, ограждения поставят осенью, когда сивучи вернутся на Камчатку для зимовки. В районе мыса Сигнальный, где также можно встретить ушастых тюленей, запланирована очистка территории лежбища от мусора, ограждение сетчатым забором и установка фотоловушек", - рассказал сотрудник краевого Минприроды Владимир Войтенко.

Он добавил, что в районе бухты Моховой осенью появится информационный стенд с напоминаем о запрете кормить животных - это небезопасно как для посетителей, так и для самих сивучей.

Опасный заплыв

Еще прошлым летом, до введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, несколько крупных дайв-клубов Камчатки предложили посетителям необычное развлечение - погружение с ушастыми тюленями в бухте Русской, где на прибрежных скалах сивучи облюбовали место для лежбища. Стоимость подобных дайв-туров доходила до 5,5 тыс. рублей. В этом году объявлений о наборы в такие группы пока нет, а заведующий лабораторией морских млекопитающих Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Сергей Корнев заявил, что их проведение должно быть запрещено.

"Вы не забывайте, что вес самца сивуча может доходить до тонны, так что он легко может травмировать человека как на берегу, так и в воде. В середине прошлого века военные в США тренировали этих животных, чтобы они могли выводить из строя вражеские суда, срезать морские мины на мертвых якорях, спасать утопающих после гибели судна. Так что просто представьте, сколько у них силы. Сивучи - звери хоть и миролюбивые, но все-таки дикие, и любое беспокойство для них нежелательно", - пояснил Корнев.

В последние 60-70 лет наблюдается значительное снижение популяции сивучей, примерно в десять раз - с 300 до 33 тыс. особей. В России численность ушастых тюленей оценивается в размере около 10 тыс. особей и продолжает сокращаться. Причины снижения числа животных достоверно не установлены. Среди наиболее вероятных версий ученые называют негативные изменения в структуре экосистемы мирового океана, в том числе загрязнение вод брошенными сетями, тросами, пластиком, нефтепродуктами. Также указывают на неконтролируемую добычу сивучей вблизи японского острова Хоккайдо.