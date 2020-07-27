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Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор изучил эффективные дезинфекторы

Специалисты провели исследование нескольких десятков средств, в числе которых хлорсодержащие и спиртосодержащие дезинфектанты

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора провели исследование дезинфицирующих свойств нескольких десятков веществ для обеззараживания поверхностей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Роспотребнадзора.

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В ведомстве отметили, что коронавирус сохраняет свою жизнеспособность на различных предметах и материалах более чем 48 часов и может служить источником заражения. 

"В общей сложности были протестированы дезинфицирующие свойства нескольких десятков различных веществ: хлорсодержащие и спиртосодержащие дезинфектанты, дезинфектанты на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов. Было показано, что все эти дезинфектанты быстро и эффективно убивают вирус. Этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30% способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд", - говорится в сообщении.

Хлорсодержащие дезинфектанты также полностью обеззараживают поверхность в течение нескольких десятков секунд. При этом дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов приводят к потере жизнеспособности коронавируса в течение нескольких минут.

В ведомстве напомнили, что только четкое соблюдение всех рекомендаций позволит обезопасить от заражения новой коронавирусной инфекцией. "Уборка помещений и обработка дезинфицирующими средствами всех поверхностей, находящихся в непосредственной близости с человеком, зараженным коронавирусом, и обработка рук - необходимый минимум профилактических мероприятий наряду с применением средств индивидуальной защиты", - отметили в Роспотребнадзоре.

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