Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,98

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России второй день подряд остается на уровне 0,98. В Москве этот показатель в понедельник вырос на 0,03 до уровня 1,1, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, не превышает единицу уже две недели. В столице такой показатель не фиксировался с 8 мая.

Сразу в пяти из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся коэффициент оказался равен или выше единицы. Помимо Москвы, это Подмосковье (1), Свердловская область (1,05), Ростовская область (1,06) и Красноярский край (1,27). В пяти субъектах этот показатель удерживается ниже отметки в 1. Это Ханты-Мансийский автономный округ (0,87), Нижегородская область (0,92), Санкт-Петербург и Иркутская область (0,94), Воронежская область (0,99).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.