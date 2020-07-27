Полиция Москвы напоминает об угрозе в ссылках в СМС-сообщениях с неизвестных номеров

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Полиция Москвы просит быть аккуратными при получении СМС-сообщений или электронных писем с неизвестных номеров и никогда не переходить по содержащимся в них ссылкам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В последнее время не осталось ни одного человека, которому на телефон не приходили сообщения, содержащие активные ссылки для перехода. Часто подобные сообщения сопровождаются текстом: "Посмотри, какие фото!", "Не ты ли это?" и тому подобные. То есть мошенники любым способом пытаются разжечь любопытство в своей жертве и заставить ее перейти по указанной ссылке. Совершая такой переход, вы даете мошеннику полный доступ к своему телефону и, соответственно, привязанным к нему банковским картам", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в иных случаях переход по ссылке блокирует телефон жертвы, и для его разблокировки мошенники требуют оплату.

"Помните, что получая сообщения и письма от неизвестных людей, никогда не переходите по предложенным ссылкам, не нажимайте на кликабельные части текста. Проявляя излишнее любопытство, вы позволяете мошеннику <...> завладеть вашими денежными средствами", - заключили в главке.