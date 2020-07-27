В детских оздоровительных лагерях Липецкой области началась первая смена

ТАСС, 27 июля. Власти Липецкой области открыли 13 летних оздоровительных лагерей для отдыха детей, первая смена с соблюдением всех требований Роспотребнадзора в связи с угрозой заражения коронавирусом открылась в понедельник, сообщила журналистам пресс-служба правительства Липецкой области.

"В связи с переходом на третий этап снятия ограничительных мероприятий по COVID-19, загородные лагеря в Липецкой области готовятся к открытию. В этом году ребят ждут в 13 учреждениях отдыха и оздоровления детей. Первая летняя смена стартует 27 июля", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Как уточняется в сообщении, детские лагеря заполнены только на половину, смены сокращены до двух недель, все сотрудники прошли тестирование на коронавирус, отменены встречи родителей с отдыхающими детьми и мероприятия с участием нескольких отрядов. По данным пресс-службы правительства Липецкой области, лагеря оснащены бактерицидными излучателями, бесконтактными инфракрасными термометрами и средствами индивидуальной защиты, масками и перчатками.

По данным пресс-службы правительства Липецкой области, в летних лагерях смогут отдохнуть 2 614 детей. "С августа начнут работать пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей. Палаточные лагеря, а также лагеря труда и отдыха в этом году запрещены", - говорится в сообщении.

В Липецкой области объявлен третий этап снятия ограничений, введенных в регионе 10 марта из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией. В последние сутки в Липецкой области выявлено 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число выросло до 4 499, из числа заразившихся выздоровели 3 552 человека, 21 умер. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 818 120 случаев заражения, выздоровели 603 329 человек, умерли 13 354. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.