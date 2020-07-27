Власти Камчатки снизят тарифы на термальную воду в крупных поселках края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов дал поручение разобраться с высокими тарифами на термальную воду в Паратунском сельском поселении, которую поставляет жителям и бизнесу предприятие-монополист. Об этом сообщается на официальном сайте региона в понедельник.

В селах Термальный и Паратунка Камчатского края, где находятся современные туркомплексы, термальной водой отапливают здания и используют ее для наполнения бассейнов на базах отдыха. Однако, пока этот ресурс дорог - один кубометр термальной воды стоит для потребителей около 60 рублей.

"Это такой комплексный вопрос. Будем с ним заниматься, чтобы тариф был понятный и прозрачный. И чтобы по дебету воды было понимание - какие резервы есть на данной территории. Я уже дал поручение, мы будем встречаться с "Теплом земли" (предприятие-поставщик термальной воды - прим. ТАСС), вырабатывать прозрачный механизм, который будет понятен и жителям, и предпринимателям, и самой ресурсоснабжающей организации", - приводятся в сообщении слова врио глава региона.

Также Солодов обсудил с отельерами доступность загородного отдыха для местных жителей. "Безусловно, одним из ориентиров является доступность объектов туристической инфраструктуры для семейного отдыха для жителей Камчатского края, особенно в низкий сезон. Я задачу такую ставлю. Чтобы в низкий сезон загородные гостиничные комплексы за счет снижения цен обеспечивали полную наполняемость объектов инфраструктуры, а наши жители имели возможность отдыхать с комфортом в таких благодатных местах, как Паратунка", - сказал врио губернатора.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма. Глава государства призвал бизнес формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления в стране.