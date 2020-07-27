В Ивановской области с 29 июля возобновят работу ярмарки и рынки

ТАСС, 27 июля. Непродовольственные рынки и ярмарки, закрытые в связи с распространением коронавирусной инфекции, возобновят работу в Ивановской области с 29 июля при строгом соблюдении санитарных правил. Об этом в понедельник на брифинге сообщил директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

"По решениям оперативного штаба - со среды, 29 июля, открываются непродовольственные ярмарки и рынки. Для ярмарок и рынков в зависимости от того, закрытые это площадки или торговля в помещениях, будет опубликован подробный регламент", - сказал он.

9 июля ослабили режим самоизоляции для людей старше 65 лет: им разрешили выходить из дома в аптеку и в магазин за товарами первой необходимости, а также выгуливать собак и выносить мусор. 16-летним подросткам также разрешили без родителей посещать торгово-развлекательные центры, ранее это могли делать только совершеннолетние. Торговые центры начали работать в регионе с 7 июля, с 6 июля открыли детские сады, библиотеки, автошколы, летние кафе, возобновили действие социальных карт и транспортного приложения универсальных карт школьника, оказание плановой медицинской помощи, прогулки на свежем воздухе. С 20 июля разрешили тренировочный процесс для спортсменов и занятия физической культурой на открытых сооружениях, 27 июля в регионе открылись стационарные детские оздоровительные лагеря, фитнес-центры.

К 27 июля в Ивановской области выявили 6 330 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них, по данным регионального оперативного штаба, 4 693 выздоровели, 86 умерли.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 818 120 случаев заражения, выздоровели 603 329 человек, умерли 13 354. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.