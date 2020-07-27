На Мартинике активисты снесли памятник первой супруге Наполеона

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Группа сторонников независимости Мартиники (заморский департамент Франции) снесла расположенные на острове памятники первой супруге Наполеона Бонапарта Жозефине Богарне и основателю французской колонии на этой территории Пьеру Белену д`Эснамбюку. Об этом сообщил в понедельник префект Мартиники Станислас Казель.

"В воскресенье в Фор-де-Франс (административный центр заморского департамента Франции - прим. ТАСС) группа политических активистов разрушила статуи Пьера Белена д`Эснамбюка и Жозефины Богарне", - говорится в сообщении Казеля. "Префектура Мартиники осуждает эти действия, которые являются недопустимым насильственным актом со стороны меньшинства", - указывается в заявлении.

Как сообщил префект, "в нескольких муниципалитетах созданы комиссии, которые позволят принимать решения с учетом убеждений и исторических фактов". "Государство поддерживает эти инициативы, поскольку они предполагают диалог и являются частью демократических дебатов", - подчеркнул Казель.

На прошлой неделе в организации "Красный, зеленый, черный" (RVN) заявили, что, если до 26 июля местные власти не уберут памятник Богарне, то его снесут представители этой группы. На опубликованных в ночь на понедельник в социальных сетях видео и фото видно, что статую с помощью тросов сносят с постамента, а затем на нее кладут пальмовые ветки и поджигают. После этого была снесена и разбита расположенная неподалеку статуя д`Эснамбюка, который основал французскую колонию на Мартинике в 1635 году.

Несколько недель назад в Кайенне (Французская Гвиана) вандалы опрокинули установленный памятник политику и публицисту Виктору Шельшеру (1804-1893), известному борьбой за отмену рабства во Франции.

Случаи осквернения памятников, связанных с колониальной историей, участились во Франции после смерти в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения.