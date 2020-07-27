Учебный год в Пермском крае начнется 1 сентября в очном формате

ПЕРМЬ, 27 июля. /ТАСС/. Студенты и школьники Пермского края после нескольких месяцев дистанционного обучения, организованного из-за пандемии коронавируса, начнут учиться 1 сентября в очном формате с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. Об этом в понедельник на онлайн-брифинге сообщила министр образования и науки региона Раиса Кассина.

"1 сентября - школы, [учреждения] СПО (среднее профессиональное образование) и вузы - везде будут линейки праздничные, начинаем учиться в обычном режиме. Учиться мы будем очно, будем максимально, насколько это возможно, сохранять все санитарно-эпидемиологические правила, но дети будут учиться очно", - заверила она.

Кассина отметила, что в помещениях учебных заведений чаще будут проводиться уборки, а в некоторых будут смещены перемены, чтобы не допускать скопления людей в коридорах. Все кабинеты будут оснащены средствами для обработки рук.

Общее число заразившихся коронавирусом в Пермском крае достигло 5 578, за последние сутки подтверждено 76 случаев. Ежесуточный прирост больных составил 1,4%, коэффициент распространения на сегодня составляет 0,98. В регионе работают салоны красоты и парикмахерские, мастерские по ремонту обуви, ателье, торговые и фитнес-центры, за исключением зон фудкорта, летние кафе, турфирмы, санатории. До 11 августа продлен запрет на проведение массовых мероприятий, работу саун, бассейнов и кинотеатров.