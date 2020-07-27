Роспотребнадзор рассмотрит возможность продажи продуктов в тару покупателей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор согласился рассмотреть возможность продажи продовольственных товаров в тару покупателя. Об этом ТАСС в понедельник сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов со ссылкой на ответ главы ведомства Анны Поповой на запрос депутата.

"Роспотребнадзором в рамках реализации "регуляторной гильотины" актуализируются санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы, в том числе устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли. Предложения по вопросу продажи продовольственных товаров в тару покупателя будут рассмотрены Роспотребнадзором при доработке проекта санитарных правил к организации торговли", - отмечается в документе (есть в распоряжении ТАСС).

Ранее Бурматов обратился к Поповой с просьбой пересмотреть проект о санитарно-эпидемиологических правилах и разрешить организациям торговли продавать продукты в тару покупателей. Речь идет о доработке разработанного Роспотребнадзором и находящегося на общественном обсуждении проекта постановления главного санитарного врача РФ "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил" в части санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую продукцию.

Как отмечал Бурматов, в комитет поступает большое количество обращений от граждан с просьбой доработать нормы проекта постановления. В частности, действующие сегодня правила позволяют организациям торговли продавать продовольственные продукты в тару покупателя при соблюдении определенных условий, однако новый проект постановления накладывает запрет на продажу нефасованного товара (например, в тару покупателя).