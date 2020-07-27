Минздрав: вторая фаза испытаний вакцины центра Гамалеи находится на завершающем этапе

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Вторая фаза клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, находится на завершающем этапе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

"В настоящее время II фаза клинических испытаний вакцины, разработанной НИЦ микробиологии и эпидемиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России продолжается и находится на завершающем этапе", - говорится в сообщении. Вопрос о государственной регистрации вакцины будет решаться по окончании испытаний, уточнили в министерстве.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вторая фаза испытаний вакцины продлится до 28 июля. Позднее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что она будет завершена 3 августа 2020 года.