Прибывшие в Россию по программе переселения старообрядцы-фермеры получат отсрочку от армии

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Старообрядцы, прибывшие в Россию из-за рубежа по программе добровольного переселения соотечественников, проживающие в регионах Дальнего Востока и работающие на фермерских хозяйствах, смогут получить отсрочку от призыва на военную службу. Соответствующие правила утверждены правительством РФ и опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Настоящие правила устанавливают порядок предоставления права на получение в 2020-2025 годах отсрочки от призыва на военную службу соотечественникам из числа старообрядцев, прибывшим из-за рубежа на постоянное место жительства на территории субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа", - говорится в документе.

Отмечается, что отсрочка дается при условии, что такие лица имеют статус участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и осуществляют трудовую деятельность в фермерских хозяйствах на территориях регионов ДФО.

Согласно постановлению, право на отсрочку от призыва предоставляется старообрядцам на основании просьбы Митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви. Такая просьба направляется в правительство РФ за три месяца до начала очередного призыва на военную службу. К просьбе митрополита прилагается список старообрядцев, которым предлагается предоставить отсрочку от призыва. Списки старообрядцев направляются в Министерство обороны РФ за месяц до начала очередного призыва.

Постановление утверждено во исполнение указа президента РФ от 13 апреля 2020 года "О предоставлении старообрядцам права на получение отсрочки от призыва на военную службу".

Другие условия отсрочки

Гражданину, включенному в список старообрядцев, отсрочка предоставляется призывной комиссией на срок действия у него статуса участника госпрограммы переселения.

"Для получения отсрочки гражданин, включенный в список старообрядцев, должен представить в военный комиссариат выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, выданную не более чем за месяц до представления, а также свидетельство участника государственной программы", - сказано в документе.

Старообрядец, которому предоставлена отсрочка от призыва, ежегодно, в сентябре, должен предоставлять в военный комиссариат эти документы.

Если гражданин не является главой фермерского хозяйства, он должен дополнительно представить в военный комиссариат заверенную у нотариуса копию соглашения о создании такого хозяйства.