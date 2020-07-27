Опрос: почти половина россиян одобряет голосование на выборах осенью в течение трех дней

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Почти половина россиян (48%) положительно относится к возможности голосовать в течение трех дней на ближайших выборах в сентябре этого года. Об этом сообщил кандидат политических наук, руководитель корпоративного университета ВЦИОМ Михаил Вядро.

"Буквально на днях мы задали вопрос про предстоящее осеннее трехдневное голосование. <...> Если говорить про отношение, то... 48% относится положительно к такой возможности голосовать в течение трех дней на ближайших выборах, 23% - безразлично, 27% - скорее относятся отрицательно", - сказал Вядро, выступая в ходе образовательного лектория ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) в понедельник.

По его словам, одним из ключевых факторов положительной оценки респондентами формата голосования стало то, что в сложившихся условиях такая форма волеизъявления более безопасна. "История с пандемией, с заболеваемостью, с соблюдением дистанции сейчас выражена. Пока мы можем говорить, что это специфика текущего сезона", - сказал эксперт. Кроме того, он отметил, что достаточно сильно выражено мнение об удобстве процедуры, когда избиратель может выбрать один из наиболее удобных дней и возможность определиться в своих политических предпочтениях. С другой стороны, по его словам, есть общее понимание, что на выборах сможет проголосовать больше людей.

При этом подавляющее большинство респондентов, говоря о причинах негативного отношения к такому голосованию, отметили, что в этом формате больше возможностей для фальсификаций. "Вероятно, что сейчас одним из направлений по снижению негатива должна быть демонстрация работы с упреждением фальсификаций. Остальные причины негатива менее выражены, о них говорили не более 3% - достаточно одного дня, сложности с осуществлением контроля и наблюдения и общий негатив о том, что в принципе не доверяю результатам таких выборов", - сообщил Вядро.

Он отметил, что 62% респондентов сказали, "что так или иначе знают о том, что ближайшей осенью выборы будут проводиться в течение трех дней", при этом 30% уверенно заявили, что хорошо знают про это, а 32% слышали пока что-то в общих чертах.

Всероссийский опрос проведен 25 июля 2020 года среди 1 600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

О законе и предстоящих выборах

На прошлой неделе Госдума приняла, а Совет Федерации одобрил поправки в избирательное законодательство, которые в том числе предусматривают возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех. Голосование в течение трех дней не предполагает участие в выборах или референдумах по открепительным удостоверениям или досрочное голосование. При этом закон разрешает проводить выборы и референдумы вне помещения для голосования, на оборудованных для этого территориях. Речь идет о придомовых территориях и территориях общего пользования.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что досрочное голосование на выборах в сентябре будет организовано с 11 по 12 сентября, а 13 сентября пройдет основной день голосования.

Единый день голосования пройдет 13 сентября. По данным Центризбиркома России, в этот день пройдут выборы разного уровня в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.