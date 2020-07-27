Слушания об экстрадиции Ассанжа в США пройдут в сентябре в очном режиме

ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. Рассмотрение дела об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдет в сентябре в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли в очном режиме. Об этом сообщила в понедельник судья Вестминстерского магистратского суда Ванесса Барайтсер на состоявшемся процедурном слушании по делу австралийца.

На нем Ассанж впервые появился по видеосвязи из лондонской тюрьмы Белмарш за более чем три месяца. Ранее он отсутствовал на заседаниях по медицинским соображениям, однако по каким, его защита не уточняла.

Слушания об экстрадиции начнутся 7 сентября и продлятся три недели. На сегодняшнем заседании защита Ассанжа попросила у суда зарезервировать и четвертую неделю для сентябрьского процесса, однако решение по этому запросу еще не принято.

Новое обвинительное заключение

Отдельной темой разбирательства в понедельник стало утвержденное в конце июня Министерством юстиции США новое обвинительное заключение в отношении Ассанжа. Оно не содержит дополнительных обвинений к предыдущему заключению из 18 пунктов, предъявленному австралийцу в мае 2019 года, но "расширяет масштаб сговора, существовавшего вокруг предполагаемых взломов компьютеров, в которых ранее обвинялся Ассанж", заметили тогда в ведомстве.

На сегодняшнем заседании оно представлено суду не было.

Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон раскритиковал позицию Минюста США, высказав опасение, что таким образом Вашингтон лишь пытается затянуть процесс. "Новое" обвинительное заключение фактически не содержит ничего нового, - говорится в распространенном заявлении Кристинна Храфнссона. - Все предполагаемые события были известны обвинению годами. Оно не содержит никаких новых обвинений. Что действительно происходит здесь, так это то, что, несмотря на гандикап в десятилетие, обвинение по-прежнему не может подготовить последовательного и заслуживающего доверия дела. Таким образом, они отозвали свои предыдущие два обвинения и пошли на третью попытку. Они напрасно тратят время суда и грубо игнорируют надлежащий процесс".

Следующее процедурное заседание намечено на 14 августа.

Дело Ассанжа

Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, где публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Опасаясь экстрадиции в Соединенные Штаты из Швеции, где две женщины обвинили его в сексуальных домогательствах и изнасиловании, в 2012 году он нарушил условия освобождения под залог и попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где и находился непрерывно на протяжении почти семи последующих лет. В апреле прошлого года Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а также на основании запроса об экстрадиции, направленного Вашингтоном британским властям в 2018 году.

В феврале в Королевском суде лондонского района Вулидж прошел первый этап слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа в США. Они должны были возобновиться 18 мая. Минюст Соединенных Штатов выдвинул в отношении австралийца 18 уголовных обвинений. Его, в частности, обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу в совокупности грозит до 175 лет тюремного заключения.