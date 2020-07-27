Суд в Самаре запретил на 1,5 года посещать стадион болельщику, снявшему маску на матче

ТАСС, 27 июля. Кировский районный суд Самары признал виновным болельщика в нарушении правил поведения при проведении официальных спортивных соревнований и запретил ему на полтора года посещать места спортивных соревнований. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Признать виновным по статье 20.31 КоАП ("Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований"). Назначить наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей и запрет на посещение мест проведения спортивных соревнования на 1 год 6 месяцев", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что болельщики смогут посещать матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги и Кубка России по футболу только в масках и перчатках. По данным СМИ, болельщик снял маску во время матча самарской команды "Крылья Советов".