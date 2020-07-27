Очаги коронавируса выявили в двух общежитиях Воронежского технического университета

ВОРОНЕЖ, 27 июля. /ТАСС/. Студентов из двух общежитий Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) поместили на карантин по коронавирусу из-за двух человек, у которых медики диагностировали эту инфекцию. В данный момент на карантине в двух общежитиях находятся 78 человек, сообщил ТАСС проректор по воспитательной работе ВГТУ Антон Ходунов.

"У нас на карантин закрыты два студенческих общежития - в одном 66 человек, из которых почти все иностранцы, во втором 12 человек, они все российские студенты. Потому что у двух студентов была выявлена коронавирусная инфекция", - сказал Ходунов.

Он добавил, что на входе в общежития действует пропускная система, где проверяют температуру всех входящих. "И у одного студента (иностранца) определили повышенную температуру, поместили его в изолятор, вызвали медиков, которые определили положительный тест на коронавирус и увезли его в больницу. Во втором общежитии [повышенная] температура была выявлена у российской студентки, она тоже госпитализирована. Их состояние нормальное, осложнений нет", - сказал Ходунов.

По его словам, для 78 студентов в общежитиях вузом организовано питание, им предоставляют все необходимое для нахождения в изоляции. "Также измеряют дважды в день температуру, у всех проведено тестирование, положительных результатов тестов нет", - уточнил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что в апреле было закрыто на карантин общежитие ВГТУ со ста студентами, потому что у двух человек также бала подтверждена коронавирусная инфекция.

Технический университет является опорным вузом Воронежской области, он создан в 2016 году после слияния Воронежского архитектурно-строительного университета и Воронежского политехнического института. Насчитывает более 15 факультетов, в нем учатся свыше 20 тыс. студентов.

За последние сутки в Воронежской области выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число с начала пандемии выросло до 10 803. Из числа заразившихся 10 310 человек выздоровели, 88 умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 818 120 случаев заражения, выздоровели 603 329 человек, умерли 13 354. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.