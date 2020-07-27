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Финалисты конкурса "Лидеры России" проходят обучение методам распознавания фейков

Во время открытия программы первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко обратил внимание на необходимость критического осмысления информации для каждого управленца

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Победители и финалисты конкурса "Лидеры России" проходят обучение по программе распознавания ложной информации в интернете. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"В понедельник в мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" в рамках новой образовательной онлайн-программы "Право знать: инструменты распознавания достоверной информации" начала обучение первая группа слушателей. Участниками программы являются победители и финалисты трех сезонов конкурса управленцев "Лидеры России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что обучение организовано дистанционно с использованием современных образовательных технологий и продлится до 4 декабря.

Во время открытия программы первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко обратил внимание на необходимость критического осмысления информации для каждого управленца и риски, связанные с манипуляциями информацией, отмечается в пресс-релизе.

"Ни для кого не секрет, что недостоверные информационные сообщения, фейки появились не сегодня, а были всегда и во все времена. При этом именно сейчас в мире появились уникальные возможности для обмана и манипуляций, когда создаются обстоятельства, при которых преобладают эмоции и личные убеждения, а не объективное изложение и реальные факты", - приводятся в сообщении слова проректора по образовательной деятельности мастерской управления "Сенеж" Марии Афониной.

В рамках программы перед слушателями выступят эксперты, на практических занятиях будут применены полученные навыки и проведен разбор фейков и конкретных ситуаций, когда постправда и недостоверная информация заменяли факты.

"Фейки - неотъемлемая часть человеческой натуры. Благодаря развитию соцсетей и мессенджеров их распространение может носить лавинообразный характер, а последствия - угрожать жизни и здоровью людей. Умение работать с фейковой информацией - важный и необходимый навык для современного руководителя. О том, как предупреждать и нивелировать распространение фейков, мы и поговорим на курсе", - сказал эксперт программы, заместитель начальника аналитического управления АНО "Диалог" Тимофей Ви.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах, второй проходил в 2018-2019 годах и стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями. 4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Особенностью конкурса этого года является проведение испытаний по трем специализациям - "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии".

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

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