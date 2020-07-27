Финалисты конкурса "Лидеры России" проходят обучение методам распознавания фейков

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Победители и финалисты конкурса "Лидеры России" проходят обучение по программе распознавания ложной информации в интернете. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"В понедельник в мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" в рамках новой образовательной онлайн-программы "Право знать: инструменты распознавания достоверной информации" начала обучение первая группа слушателей. Участниками программы являются победители и финалисты трех сезонов конкурса управленцев "Лидеры России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что обучение организовано дистанционно с использованием современных образовательных технологий и продлится до 4 декабря.

Во время открытия программы первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко обратил внимание на необходимость критического осмысления информации для каждого управленца и риски, связанные с манипуляциями информацией, отмечается в пресс-релизе.

"Ни для кого не секрет, что недостоверные информационные сообщения, фейки появились не сегодня, а были всегда и во все времена. При этом именно сейчас в мире появились уникальные возможности для обмана и манипуляций, когда создаются обстоятельства, при которых преобладают эмоции и личные убеждения, а не объективное изложение и реальные факты", - приводятся в сообщении слова проректора по образовательной деятельности мастерской управления "Сенеж" Марии Афониной.

В рамках программы перед слушателями выступят эксперты, на практических занятиях будут применены полученные навыки и проведен разбор фейков и конкретных ситуаций, когда постправда и недостоверная информация заменяли факты.

"Фейки - неотъемлемая часть человеческой натуры. Благодаря развитию соцсетей и мессенджеров их распространение может носить лавинообразный характер, а последствия - угрожать жизни и здоровью людей. Умение работать с фейковой информацией - важный и необходимый навык для современного руководителя. О том, как предупреждать и нивелировать распространение фейков, мы и поговорим на курсе", - сказал эксперт программы, заместитель начальника аналитического управления АНО "Диалог" Тимофей Ви.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах, второй проходил в 2018-2019 годах и стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями. 4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Особенностью конкурса этого года является проведение испытаний по трем специализациям - "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии".

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.