В Вологодской области откроют фитнес-центры, бассейны и полностью возобновят перевозки

ВОЛОГДА, 27 июля. /ТАСС/. Фитнес-центры, плавательные бассейны и зоопарки откроются в Вологодской области с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Также полностью возобновятся межрегиональные пассажирские перевозки, сообщил в понедельник губернатор области Олег Кувшинников.

"По согласованию с Роспотребнадзором предлагаю начать работу фитнес-клубов и плавательных бассейнов. Они должны приступить к работе с соблюдением всех мер по дезинфекции и уборке помещений, не менее 4 кв. м на одного посетителя в спортзале. Считаю, что возможно разрешить проведение спортивных, физкультурно-массовых мероприятий, но только на открытом воздухе. С учетом активного туристического сезона и сезона отпусков предлагаю возобновить в полном объеме межрегиональные перевозки и открыть зоопарки, в том числе на вотчине Деда Мороза", - сказал губернатор на заседании регионального оперштаба.

Также возобновится торжественная регистрация браков в присутствии гостей в количестве не более 10 человек. С понедельника начинается подготовка школ к торжественному открытию 1 сентября. "Мы начинаем подготовку к открытию всех школ 1 сентября. Этот праздник ждут все - учителя, педагоги, дети, родители, давайте сделаем все возможное, чтобы 1 сентября в торжественной обстановке открылись все отремонтированные школы. Считаю, что Вологодская область в текущей ситуации может это сделать без риска для здоровья", - сказал глава региона.

Послабления вводятся в рамках второго этапа снятия ограничений по коронавирусу. Приступить полноценно к третьему этапу не позволяет показатель распространения инфекции, отметил губернатор. На 27 июля в Вологодской области подтверждено 2 297 заразившихся коронавирусной инфекцией. По этому показателю область по-прежнему занимает 72-место среди регионов РФ и девятое - в Северо-Западном федеральном округе. Уровень заболеваемости в три раза ниже, чем в среднем по стране. Выздоровели 1 882 человека, или 82% от общего числа заразившихся. "Госпитализировано 134 человека, 70% переносят заболевание в легкой форме, 18 пациентов - в тяжелой форме, из них четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Скончался 21 человек, уровень летальности - 0,91%, что ниже среднероссийского 1,6%. Ежедневная динамика прироста заболевших не снижается, соответственно, коэффициент распространения за последние восемь дней - 1,01%, для третьего этапа он должен быть не более 0,5%", - сообщил Кувшинников.

Губернатор также объяснил прирост числа заразившихся за последние 2,5 недели, который увеличился с 18-20 до 26-27 новых случаев в сутки. "Это связано с тем, что мы усилили тестирование лиц с симптомами ОРВИ, это и дало такой рост. Резкого всплеска заболеваемости не наблюдается, ситуация стабильна, поэтому считаю возможным продолжить частичное снятие ограничений без перехода к третьему этапу", - подытожил Кувшинников.