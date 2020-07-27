Ульяновский губернатор разрешил работу кинотеатров в районах с хорошей эпидситуацией

УЛЬЯНОВСК, 27 июля. /ТАСС/. Работа кинотеатров будет возобновлена в районах Ульяновской области с благоприятной эпидситуацией. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой правительства региона.

"В районах с благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой <…> предлагается восстановить работу кинотеатров, тиров, тематических парков, разрешается оказание услуг с очным присутствием граждан в музеях и библиотеках, а также проведение театрально-концертных мероприятий на открытом воздухе на объектах, перечень которых будет утвержден министерством искусства и культурной политики", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Сергея Морозова.

Морозов добавил, что при этом все услуги должны оказываться с обязательным соблюдением санитарного режима и мер профилактики. Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, изменения вступят в силу со 2 августа.

Кроме того, в муниципальных образованиях, которые фактически находятся на третьем этапе снятия ограничений, предлагается открыть организации общественного питания. К ним относятся Базарносызганский, Кузоватовский и Сурский районы. Еще в четырех муниципалитетах с благополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой (Карсунский, Павловский, Старокулаткинский районы и Ульяновск) общепиту разрешено работать в формате летних веранд. В остальных муниципальных образованиях приостановление деятельности организаций общественного питания продлено до 25 августа, за исключением предоставления услуг общественного питания дистанционно или навынос.

Детские лагеря не откроют

В пресс-службе также добавили, что детские лагеря области останутся закрытыми до конца лета.

"Деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления возобновляться не будет. При этом, как подчеркнул [губернатор региона] Сергей Морозов, во всех районах Ульяновской области предлагается организовать досуговые мероприятия, проводимые с детьми индивидуально или с созданием малых групп не более 10 человек на внутридворовых территориях или пришкольных стадионах", - отмечается в сообщении.

Изменения предусматривают возможность реализации программ дополнительного образования с личным присутствием обучающихся группами не более 12 человек. При этом необходимо соблюдение санитарного режима и мер профилактики.

Запрет на проведение массовых и публичных мероприятий в Ульяновской области документом продлен до 25 августа. Перчаточно-масочный режим в регионе также сохраняется. Согласно документу, граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, иных общественных местах. Ношение перчаток обязательно в местах приобретения товаров и при пользовании общественным транспортом. Сохраняются и требования по соблюдению социальной дистанции.

В новость были внесены изменения (19:25 мск) - добавлена информация про детские лагеря