Полицию могут привлечь к принудительной госпитализации психически больных

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Законопроект, позволяющий привлекать полицейских к досудебной принудительной госпитализации психически больных людей, опасных для себя или окружающих, а также тех, кто предпринял попытку самоубийства, внесен в Госдуму. Документ, разработанный Заксобранием Ленинградской области, размещен в понедельник в думской электронной базе данных.

Инициативой предлагается установить обязанность полиции "по оказанию содействия медицинским работникам в осуществлении недобровольной госпитализации лиц в медицинские организации, оказывающие психиатрическую помощь в стационарных условиях, не только по решению суда, но и в (отдельных) случаях <...> до постановления судьи".

"Кроме того, проектом предусматривается обязанность полиции по оказанию содействия медицинским работникам в доставлении в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, лиц, предпринявших попытку самоубийства, либо имеющих признаки выраженного психического расстройства, либо совершивших побег из медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, или скрывающихся от назначенной судом недобровольной госпитализации в такую организацию", - говорится в пояснительной записке.

В законодательстве уже закреплены основания для принудительной госпитализации человека с психическим расстройством без его согласия либо без согласия одного из родителей или иного законного представителя до постановления судьи. Речь идет о случаях, когда психиатрическое обследование или лечение возможны только в стационарных условиях, а психическое расстройство является тяжелым и обусловливает непосредственную опасность больного для себя или окружающих, его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности, либо существенный вред здоровью больного и ухудшение его психического состояния, если он будет оставлен без психиатрической помощи.

Де-юре из-за существующего правового пробела полиция обязана помогать медикам только при назначенной судом недобровольной госпитализации, на практике полицейские отказывают врачам помощь и при такой госпитализации при отсутствии решения суда, говорится в пояснительной записке.

"В этом случае проблемы, связанные с доставлением в медицинскую организацию лица, страдающего психическим расстройством и представляющего опасность для себя и окружающих, решаются медицинскими работниками <...> Лицо, в отношении которого применяется недобровольная госпитализация, может оказать физическое сопротивление, крайне опасное для медицинских работников", - отмечают авторы инициативы.