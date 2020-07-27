Профосмотры и диспансеризацию в поликлиниках Тульской области возобновят с 1 августа

ТУЛА, 27 июля. /ТАСС/. Губернатор Тульской области внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, согласно которым с 1 августа снимаются ограничения на работу кинотеатров, проведение профосмотров и диспансеризацию в поликлиниках. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.
"С 1 августа при соблюдении требований Роспотребнадзора свою работу смогут возобновить кинотеатры. Снят запрет на деятельность фуд-кортов в торговых центрах. Также возобновятся профосмотры и диспансеризация в поликлиниках (кроме граждан старше 65 лет и людей с хроническими неинфекционными заболеваниями)", - говорится в сообщении на сайте облправительства.
Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса введен в Тульской области с 16 марта, сейчас регион находится на втором этапе снятия ограничений. Большая их часть уже отменена, возобновили работу торговые центры, открылись непродовольственные рынки и ярмарки, предприятия общепита, учреждения спорта библиотеки, музеи. При этом до 10 августа продолжает действовать ряд требований, в том числе об обязательном ношении масок и соблюдении социальной дистанции в закрытых помещениях, а также сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением деловых.
По данным регионального оперативного штаба на 27 июля, лабораторно подтверждены 8 198 случаев заражения коронавирусом, 33 - за последние сутки, с начала пандемии выздоровели 6 757 человек, 216 умерли.