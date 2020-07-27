Профосмотры и диспансеризацию в поликлиниках Тульской области возобновят с 1 августа

ТУЛА, 27 июля. /ТАСС/. Губернатор Тульской области внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, согласно которым с 1 августа снимаются ограничения на работу кинотеатров, проведение профосмотров и диспансеризацию в поликлиниках. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

"С 1 августа при соблюдении требований Роспотребнадзора свою работу смогут возобновить кинотеатры. Снят запрет на деятельность фуд-кортов в торговых центрах. Также возобновятся профосмотры и диспансеризация в поликлиниках (кроме граждан старше 65 лет и людей с хроническими неинфекционными заболеваниями)", - говорится в сообщении на сайте облправительства.