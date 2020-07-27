Детские сады Орловской области с 17 августа вернутся к работе в штатном режиме

ОРЕЛ, 27 июля. /ТАСС/. Дошкольные учреждения Орловской области смогут возобновить работу в штатном режиме с 17 августа. Об этом в прямом эфире в Instagram в понедельник сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

"Сегодня рабочая группа [озвучила] предложение для того, чтобы обеспечить безопасность, - с 17 августа перевести все детские сады в обычный формат работы. Мы так и сделаем. <...> Это решение связано и с санитарно-эпидемиологической обстановкой, и с тем, что у нас новые записи детей [в дошкольные учреждения]", - сказал он.

Сейчас, по словам главы региона, в детских садах функционируют дежурные группы. Помимо этого с 1 августа в штатный режим работы перейдут учреждения среднего профессионального и дополнительного образования, возобновятся репетиции в театрах и филармониях. С 3 августа, согласно планам, будут разрешены любые спортивные тренировки. С 1 сентября начнут работать кинотеатры, а с 15 сентября разрешат все культурно-массовые мероприятия.

Клычков также сообщил, что школы Орловской области начнут новый учебный год в традиционном формате. "Мы планируем с 1 сентября начать учебный год в плановом режиме, не дистанционно, а именно в плановом режиме", - сказал он. Губернатор отметил, что решение о проведении школьных линеек будет приниматься исходя из санитарной обстановки и рекомендации Министерства просвещения РФ.

Власти Орловской области до 31 июля продлили режим повышенной готовности, паралельно регион перешел ко второму этапу снятия ограничений. В Орловской области возобновлены консультации врачей-специалистов, плановый прием в дневных стационарах медицинских учреждений и оказание плановой медицинской помощи в стоматологиях. С 1 июля открылись сауны, бассейны, фитнес-центры, массажные салоны, уточнили в пресс-службе областного правительства, на базе трех образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начали работу детские лагеря с дневным пребыванием. 10 июля было разрешено возобновить работу предприятиям общественного питания.

К 27 июля в Орловской области выявлено 5 493 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них 4 146 выздоровели, 87 умерли.