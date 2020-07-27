В институте МЧС заявили, что изменение климата привело к пожарам в российской Арктике

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Природные пожары все чаще стали происходить в Арктической зоне России из-за изменения климата. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

"Очаги возгораний в большом количестве стали фиксироваться на северных территориях и в Арктической зоне страны. И это связано прежде всего с изменением климата", - говорится в сообщении.

Как сообщил начальник института Сергей Диденко, слова которого приводит пресс-служба, в этом году впервые лесной пожар зафиксирован в Якутии на территории, расположенной за Северным полярным кругом. "Наблюдается очевидное перемещение центра пожароопасной ситуации на север страны", - подчеркнул он.

В ближайшие две недели, сообщил Диденко, на территории центральных и юго-восточных районов Якутии в связи с высокими среднесуточными температурами и отсутствием осадков ожидается ухудшение лесопожарной обстановки.

В понедельник источник в лесных службах сообщил ТАСС, что за неделю общая площадь лесных пожаров выросла более чем в два раза. Наиболее сложная обстановка складывается в Сибири и на Дальнем Востоке.