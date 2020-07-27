Правозащитники насчитали почти 600 инцидентов с журналистами на протестах в США

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Более 580 случаев нарушения прав журналистов, освещающих нынешние демонстрации протеста в США, отмечены с 26 мая. Об этом сообщается в понедельник в Twitter U.S. Press Freedom Tracker - объединения более десятка некоммерческих организаций, занимающихся защитой прав представителей СМИ.

Объединение изложило краткий обзор ситуации с 26 мая по 27 июля в более чем 70 городах страны. За этот период во время акций протеста произошли 585 инцидентов, затрагивающих свободу прессы. Объединение насчитало 84 задержания, 135 нападений, из которых 87 совершили американские полицейские, а также 71 случай порчи съемочного оборудования и причинения урона помещениям СМИ.

116 раз в отношении представителей прессы применяли слезоточивый или перцовый газ, а 137 раз - пластиковые пули или предметы для метания.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам подключалась национальная гвардия, примерно в 40 городах временно вводился комендантский час.