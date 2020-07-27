Сенат Румынии принял законопроект о праздновании дня победы над фашистской Германией 8 мая

БУХАРЕСТ, 27 июля. /ТАСС/. Сенат Румынии (верхняя палата парламента страны) одобрил в понедельник проект закона об объявлении 8 мая "Днем победы коалиции Объединенных Наций во Второй мировой войне" по согласованию с союзниками в рамках НАТО. Об этом сообщило агентство Agerpres.

"Инициатива исправляет историческую двусмысленность, которая побуждала в коммунистический период праздновать дату 9 мая по советскому образцу, - приводит агентство слова инициатора законопроекта - депутата от Национал-либеральной партии Овидиу Раецки. - 7 мая 1945 года Германия подписала акт о безусловной капитуляции в ставке Верховного главнокомандующего объединенными экспедиционными силами союзников во Франции, в Реймсе. В соответствии с этим актом, враждебные действия были прекращены официально 8 мая 1945 года в 23:01. С момента смены режима находящаяся в советской сфере влияния СРР (Социалистическая Республика Румыния) признала 9 мая Днем Победы, однако дата, которая действительно является для нашего государства днем победы, - это 8 мая 1945 года".

После принятия законопроекта Сенатом Румынии предстоит его рассмотрение в Палате депутатов (нижней палате парламента).

После самоубийства Гитлера и завершения штурма Берлина германское командование пыталось сдаться западным союзникам и продолжать сопротивление на Восточном фронте. Командующий экспедиционными силами союзников в Европе американский генерал Дуайт Эйзенхауэр отказался вести переговоры, требуя капитуляции и на Восточном фронте. Немецкая делегация была вынуждена согласиться, и 7 мая 1945 года в Реймсе союзниками и немцами был подписан предварительный документ о капитуляции германских вооруженных сил.

Как вспоминал возглавлявший 1-й Украинский фронт маршал Советского Союза Георгий Жуков, верховный главнокомандующий Иосиф Сталин позвонил ему 7 мая 1945 года и сообщил: "Я не согласился и с тем, что акт капитуляции подписан не в Берлине, центре фашистской агрессии. Мы договорились с союзниками считать подписание акта в Реймсе предварительным протоколом капитуляции".